Toulouse. 1,6 million d’euros pour transformer la Chapelle de l’Hôpital Marchant en lieu de culture scientifique

Détruite par l’explosion d’AZF en 2001 et jamais restaurée depuis, faute de fonds, la chapelle de l’hôpital Marchant, à Toulouse, se prépare à une deuxième vie. L’édifice du 19e siècle pourrait bientôt devenir un lieu culturel et scientifique. Le centre hospitalier Gérard Marchant a en effet signé un partenariat avec la Fondation du Patrimoine qui accompagne collectivités, particuliers et associations dans de tels projets de restauration.

La fondation lance donc une vaste campagne de récolte de fonds pour mener à bien ces travaux. 1,6 million d’euros sont en effet nécessaires pour mener à bien cette réhabilitation. L’hôpital Gérard Marchant est par ailleurs à la recherche d’autres partenaires pour accompagner sa démarche ou investir dans ce projet.