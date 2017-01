1 million de visiteurs pour le nouveau centre commercial de Fenouillet

Pour son démarrage d’activité, le centre commercial de Fenouillet a déjà accueilli 1 million de visiteurs depuis le 8 novembre et l’inauguration du nouvel espace commercial rénové et agrandi.

Positionné comme le centre commercial du nord de Toulouse avec ses 110 commerces, ses dix restaurants et son cinéma, l’équipement commercial a pour objectif d’attirer 7 millions de visiteurs par an. Seul bémol à ce tableau : les accès et les parkings. Les consommateurs se plaignent d’une desserte routière inadaptée au trafic et déplorent le manque de places de stationnement au sein de ce complexe.