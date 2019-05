La dixième édition de la Nuit des réseaux se déroulera le mardi 21 mai de 12h30 à minuit à l’hôtel du Département à Toulouse. Ce rassemblement des clubs et réseaux d’entreprises du sud-ouest aura pour thématique " Comment l’entreprise se réinvente dans un monde qui bouge" ?

L’objectif de la soirée, ainsi que de l’après midi dédiée à des ateliers et speed meetings, est de favoriser la rencontre des clubs et réseaux, générer des rencontres d’affaires et proposer des thématiques ouvrant des perspectives de développement sur les plans humain et économique. Le but est bien de démontrer la force des « réseaux » et du travail en réseau.

