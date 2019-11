Plus de 500 industriels et chercheurs des systèmes embarqués sont attendus du 29 au 31 janvier 2020 à Toulouse pour la dixième édition du Congrès ERTS (Embedded Real Time Software and Systems), qui a lieu tous les deux ans. Ce rendez-vous européen dans le domaine des logiciels et des systèmes embarqués s’adresse aux universités, centres de recherche et industriels.

Il est organisé par la 3AF (Association aéronautique et astronautique de France) et la SEE (Société de l’électricité, de l’électronique et des technologies de l’information et de la communication). Objectif de cette dixième édition : fédérer les acteurs scientifiques et industriels autour des enjeux des systèmes embarqués. L’occasion de faire le point sur les dernières avancées en la matière et sur les perspectives de ce domaine en constante évolution vers de plus en plus d’autonomie, de connectivité et d’intelligence artificielle.

Cette année, l’accent sera mis sur la sécurité et l’ingénierie des systèmes guidée par les modèles mais aussi sur les méthodes formelles, les plateformes multi-cœurs et la certification.



Du 29 au 31 janvier 2020, au centre des Congrès Pierre Baudis à Toulouse. Inscriptions sur le site des organisateurs