Le groupe Casino Barrière propose un événement e-sport à Toulouse le 11 novembre 2017, au casino Théâtre Barrière. Lancé en mai, le eSport Tour a pour but de rassembler les influenceurs gaming et e-sport.

Organisée par Wankil studio, réunissant les youtubeurs Laink et Terracid, la soirée se déroulera de 16 heures à minuit. Jeux, activités mais aussi sessions de jeu vidéo entre les deux youtubeurs et leurs invités sont au programme. Ero et Hugo Délire seront également présents pour animer l’événement.

Infos pratiques :

Le samedi 11 novembre 2017, au casino Théâtre Barrière de Toulouse. Retransmission en direct sur www.barriere-esport-tour.fr