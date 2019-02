La 11e édition des Rencontres régionales de l’ingénierie organisée par AiMP et Cinov se dérouleront les 20 et 21 février 2019 à Diagora-Labège, près de Toulouse. La manifestation débutera mercredi à 10 heures avec une conférence intitulée « La Région : nouvelle organisation. Politique territoriale sur l’aménagement, le développement économique, la mobilité, l’environnement : quels outils et aides au financement ? » en présence de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

L’après-midi une table-ronde « Les grands chantiers d’aménagement en Région Occitanie nécessaires au développement économique » permettra d’exposer les différentes politiques d’aménagement des territoires qui ont été à la fois catalyseur et support du développement du territoire. La journée se clôturera par une conférence de l’écrivain et académicien Erik Orsenna sur la montée de la métropolisation en France.

Le jeudi 21 février, la première table ronde de la journée « Ambition environnementale des projets : rôle de l’ingénierie de l’amont à l’aval » débutera à 10 heures et abordera comment la maîtrise d’oeuvre des ambitions environnementales des projets doit être intégrée dans toutes les opérations. A 15 heures aura lieu la remise du sixième prix de l’ingéniérie Midi-Pyrénées qui récompensera les lauréats dans plusieurs catégories. Ces prix mettront en avant des projets, produits ou méthodes innovantes, intégrant les trois composantes du développement durable : environnementale, sociale et économique.

11e édition des Rencontres régionales de l’ingéniérie. Les mercredi et jeudi 20 et 21 février à Diagora-Labège.