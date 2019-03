A Toulouse, l’ancien siège de la MSA va devenir une drôle de résidence étudiante

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Voilà qui pourrait résumer le projet de réhabilitation en cours, aux 61 allées de Brienne, quartier des Amidonniers à Toulouse. Le bâtiment qui abritait jusqu’en 2016 les équipes de la mutuelle sociale agricole est en cours de transformation en résidence étudiante. Le rez-de-chaussée accueillera des locaux tertiaires. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à l’architecte du patrimoine Axel Letellier. Avec cette opération, le groupe des Chalets, membre du GIE Garonne, accélère la diversification de son parc immobilier. « Dès septembre prochain, nous gérerons 1300 logements étudiants en location à Toulouse sous la bannière Oh mon appart étudiant ! », évalue Pierre Marchal le directeur général.

L’Annexe comptera 153 logements dont 128 T1, seize T2 et neuf T3 destinés à la colocation. Ces logements accessibles (360 euros TTC pour un T1 de 21m2 et 700 euros TTC pour un T3) ne seront pas réservés aux boursiers mais soumis à un plafond de revenus familiaux et attribués en priorité en fonction d’un critère d’éloignement géographique.

Meublés d’occasion et esprit loft

D’un point de vue architectural, seuls la super structure et les plafonds en béton, ont été conservés. « Le nouveau PLU ne permettait pas de construire au-delà de 15 mètres de hauteur, c’est pourquoi nous avons conservé la structure de la tour qui montait jusqu’à 30 mètres, et habillé la façade de zinc et verre, avec, côté Canal du midi, un capotage de lames blanches et noires qui forment une vague », décrit Axel Letellier. A l’intérieur, l’esprit loft prédomine grâce à des plafonds et des poteaux porteurs volontairement laissés bruts.

Enfin autre originalité –et non des moindres-, aucun logement ne se ressemblera. En effet, le Groupe des Chalets a demandé à l’association Merci René !, de sélectionner du mobilier de seconde vie, issu du réemploi, du surcyclage et du neuf responsable, pour meubler chaque appartement. Le bailleur indique consacrer un budget de 15,4 millions d’euros à ce programme de réhabilitation, dont la livraison est annoncée pour septembre 2019.

Béatrice Girard.

Sur la photo : La résidence L’Annexe comptera 153 logements étudiants dès la prochaine rentrée, Crédits : DR.