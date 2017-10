Mardi 17 octobre, de 8h à 10h, le groupe Envoi, spécialisé dans l’insertion par l’activité économique, organise un petit-déjeuner d’information pour les entreprises. Il se déroulera en présence du directeur d’Envoi, Didier Lalanne, et du directeur de Sud aero formation, Thierry Pajaud. Tous deux partageront leurs expériences dans le domaine de l’insertion professionnelle.

Le groupe Envoi est chargé d’accompagner les personnes en situation de handicap ou en difficulté (chômeurs de longue durée, bénéficiant des minima sociaux, etc.) dans leurs projets professionnels. Son but est de les mettre en relation avec des entreprises et des organismes de formation partenaires, afin de leur permettre d’accéder à un emploi adapté.

De 8h à 10h, dans les locaux de Sud Aero Formation, Aéroport Toulouse Francazal, 135 Avenue du Comminges, à Cugnaux. Inscription sur le site de la manifestation