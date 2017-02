2016 : un bon cru pour les sociétés coopératives en région Occitaie

En 2016, l’Union régionale des scop Midi-Pyrénées a enregistré la création de vingt-huit nouvelles sociétés coopératives et participatives et plus de 110 emplois créés ou sauvegardés. Il y a désormais 247 entreprises sous régime scop qui emploient près de 3850 salariés.

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (scic) connaissent également un succès croissant. Début 2017, trente-huit scic sont enregistrées, dont dix ont vu le jour en 2016, ce qui représente une croissance de 36% en un an. La moitié une création ex-nihilo tandis que l’autre moitié provient des transformations d’association ou de société.

La majorité des nouvelles coopératives se développent dans le secteur des services, onze entreprises en 2016, tandis que le secteur du commerce a connu une belle année avec 21% de créations en 2016. Dans le secteur du BTP, quatre nouvelles entreprises ont vu le jour aboutissant à la création de vingt-six emplois.