Les 20, 21 et 22 juin 2017 prochains, le parc des expositions de Toulouse accueillera la deuxième édition du salon Sud Agro Industries, un salon dédié aux industries agroalimentaires. Co-organisé par la CCI de Toulouse et Promosalons (organisateur du salon Siane), l’événement réunira durant trois jours près de 250 acteurs du secteur des agro-industries sur 5 000 m² : conditionnement et emballage, équipements de transformation et fabrication, services, ingrédients et produits alimentaires intermédiaires, etc.

Ce rendez-vous est l’occasion pour l’ensemble des industriels des filières de l’agroalimentaire de trouver des ingrédients, des produits semi-finis, des équipements, mais aussi des procédés et des solutions innovantes pour fabriquer et emballer. Près de 4000 visiteurs sont attendus.

Plus d’infos sur www.sudagroindustries.com