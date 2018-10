« Quelle place pour le tourisme fluvial face aux enjeux liés à l’eau ? » sera le thème de la deuxième journée régionale du tourisme fluvial d’Occitanie organisée par le Comité régional du tourisme, le Centre national de la fonction publique territoriale et l’Union des villes portuaires d’Occitanie, le vendredi 5 octobre 2018 à partir de 9 heures, à l’Espace Valentré à Cahors.

Les débats porteront sur la préservation de la ressource en eau, la gestion du partage des usages à destination des populations et des touristes, le développement économique des destinations fluviales, la valorisation des coopérations fluvio-maritimes innovantes et les démarches de développement durable du tourisme. Des participants issus de plus d’une quinzaine de départements, représentants des collectivités et des filières professionnelles (ports, bateliers, loueurs de bateaux, offices de tourisme) seront présents à Cahors pour réfléchir à ces défis et aux solutions d’avenir.

Avec près de 100.000 touristes par an, l’Occitanie représente l’une des plus premières régions françaises en matière de tourisme fluvial.

Le 5 octobre, à partir de 9 heures, à l’Espace Valentré à Cahors.