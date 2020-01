Le 4 février, de 16h à 19h, l’Université Toulouse III Paul Sabatier organise, à l’auditorium Marthe Condat, une rencontre en hommage au Professeur Louis Lareng, décédé le 3 novembre dernier. Ce médecin, spécialiste en anesthésie et réanimation, a consacré sa vie à améliorer le sort des patients, en créant notamment le Samu et en inventant la télémédecine. Il a été également le premier président de l’université Toulouse III – Paul Sabatier.

Au programme de l’hommage, des interventions de Jean-Claude Martin, professeur émérite et ancien président de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, qui évoquera notamment la fondation de l’université et sa présidence, du professeur Christian Virenque, spécialiste de médecine d’urgence au CHU de Toulouse et ancien chef de service du Samu 31 et de Monique Cavalier, ancienne directrice générale adjointe du CHU de Toulouse et ancienne directrice générale de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie.

Les Professeurs Pierre Mondoly et Jacques Martini analyseront les expérimentations de télémédecine en cardiologie et diabétologie. L’Orchestre Symphonique étudiant de Toulouse s’associera à cet événement et interprétera quatre morceaux de musique classique à la fin de la conférence.

