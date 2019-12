500 postes à pourvoir au sein du groupe toulousain City One

Le groupe toulousain City One, spécialisé dans l’univers du service et des métiers de l’accueil, annonce une vague importante de recrutements : 500 personnes supplémentaires pour le premier trimestre 2020. Sur l’activité ferroviaire, une centaine de postes sont ouverts par mois, répartis dans toutes les gares de la région parisienne. Pendant les vacances scolaires, plus de 300 postes d’animateurs / accompagnateurs d’enfants à bord des trains sont ouverts dans plusieurs villes.

L’activité aéroportuaire continue à recruter avec 200 postes d’agents d’accueil bilingues, interculturels, mobiles et polyvalents sur les plateformes de Roissy-Charles de Gaulles et Paris-Orly. Pour le secteur de événementiel, en raison du grand nombre d’événements corporate, afterworks, congrès et missions d’animations commerciales, 200 missions en CDD sont à pourvoir. City One a réalisé un chiffre d’affaires de 194 millions d’euros en 2018.