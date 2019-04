L’homme est-il le maillon faible ou le maillon fort de la cybersécurité ? Telle est la problématique soulevée par la cinquième édition des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, organisées par ToulÉco en partenariat avec l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et le Conseil régional Occitanie / Pyrénées Méditerranée.

Face à une société toujours plus connectée, les cybermenaces gagnent un peu plus chaque année de terrain. Celles-ci étant de plus en plus sophistiquées, il est primordial pour les entreprises mais aussi pour le grand public de savoir comment s’en prémunir et se protéger durablement. Pour cela, des conférences, des tables rondes et des ateliers de sensibilisation et de perfectionnement se dérouleront tout au long de la journée.

Un espace dédié à la formation et au recrutement dans le domaine de la cybersécurité sera également organisé toute la journée. Baptisé Cyber Things, il y attend les étudiants, les demandeurs d’emplois et les cadres souhaitant évoluer vers de nouveaux défis.

Cette année, la grande nouveauté des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie est leur ouverture à l’Europe. Pour l’occasion, des intervenants venus d’Espagne et de Belgique seront présents pour parler des stratégies de cybersécurité mises en place à l’échelle européenne.

A noter que le salon des exposants sera placé sous le signe de l’échange avec cette année l’organisation de rencontres B to B. L’occasion pour les entreprises de former de nouveaux partenariats à l’échelle internationale.

Accueillant principalement des entreprises (PME, grands groupes, professions libérales) et des chercheurs, le salon convie également le grand public. Des animations (panic room, séances de dédicace, démonstrations, etc.) complètent le programme. L’entrée quant à elle, reste gratuite.

Le 4 juin de 9h à 18h, à l’hôtel de région Occitanie à Toulouse. Détails du programme et inscription sur le site des organisateurs. Entrée gratuite.