L’association 60.000 rebonds Occitanie qui accompagne les entrepreneurs ayant connu une liquidation judiciaire vers un rebond professionnel, salarial ou entrepreneurial, organise l’événement « Prévenir pour mieux rebondir », le mardi 30 janvier à 18h30 dans l’auditorium de la Banque Populaire à Balma.

L’objectif de cette soirée est de donner la parole aux différents acteurs chargés de la prévention (tribunal de commerce, Medef, etc.) et aux entrepreneurs afin de recréer le dialogue parfois difficile entre ces structures. Le constat est que lorsque le chef d’entreprise connait les difficultés, il est trop souvent seul, prisonnier d’une situation difficile à assumer et s’installe dans une spirale négative (repli sur soi, isolement ou perte de combativité).

Pour remédier à cette situation, il existe de nombreux outils de prévention et des dispositifs d’accompagnements. Initiés par l’association 60 ;000 Rebonds, ils seront exposés au cours de la soirée.



Le mardi 30 janvier à 18h30 au siège de la Banque populaire à Balma

Inscription gratuite et obligatoire ici