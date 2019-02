La sixième édition du logement neuf aura lieu les 15, 16 et 17 février au stade Ernest Wallon dans le quartier Sept-Deniers à Toulouse. Il s’adresse aux particuliers souhaitant acheter un logement neuf pour vivre mais également aux investisseurs.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir un appartement de plus de 70m2 équipé des dernières technologies et objets connectés. Il abrite un concentré d’innovations, d’intelligence embarquée, de modularité et de technologies invisibles et offre une vision concrète de ce que seront nos logements dans l‘avenir.

Ouverture le vendredi de 10h à 20h, le samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 18h au stade Ernest Wallon – Sept Deniers à Toulouse. Informations : salondulogementneuftoulouse.com