8,6 millions d’euros du fonds Feder pour des projets entre la Haute-Garonne, l’Espagne et Andorre

Le Feder, Fonds européens de développement régional, a accordé 8,6 millions d’euros de crédits à plusieurs acteurs de Haute-Garonne afin de développer des projets de coopération de la zone frontalière entre la France, l’Espagne et l’Andorre. Ces aides interviennent dans le cadre du Programme européen Poctefa 2014-2020, destiné à renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontalière.

Les projets soutenus portent sur l’innovation et la compétitivité, l’adaptation des territoires au changement climatique, la valorisation du patrimoine naturel et culturel, la mobilité durable et l’amélioration de l’accès à l’emploi. Sur les trente-cinq projets soutenus par le Département, trente-et-un ont été retenus. Parmi eux, Trans-Garona, projet d’aménagement de la piste cyclable le long de la Garonne entre Chaum (Comminges) et Vielha en Espagne. Ce projet sera soutenu à hauteur de 2,4 millions d’euros par le Feder dont 1,58 million d’euros pour le Conseil départemental.

Cette enveloppe s’ajoute aux 6,4 millions d’euros obtenus par le Département en mai 2016 : les 15 millions d’euros de fonds européens ainsi attribués vont permettre de mener trente-neuf projets. Le prochain appel à projets (environ 35 millions d’euros du fonds Fédéral) devrait être lancé fin 2018.