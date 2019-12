Huit Toulousains sur dix recommanderaient leur ville

Les plateformes RegionsJob et ParisJob en partenariat avec le cabinet Hays ont interrogé pour la deuxième année consécutive les actifs des plus grandes métropoles françaises sur leur perception de l’attractivité de leur lieu de vie.

Au classement général des dix-huit grandes métropoles, Rennes est première, suivi de Nantes et Lyon. Toulouse est à la cinquième place, juste derrière Strasbourg et devant Tours. La Ville rose arrive quatrième sur la question du dynamisme économique cinquième sur les questions d’attractivité du marché du travail et du coût de la vie.

Autre question posée : recommanderiez-vous votre ville à une personne cherchant à changer de région ? Les Toulousains sont plutôt enthousiastes avec 77,9% d’entre eux qui la recommanderaient.