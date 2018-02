80 millions d’euros de chiffre d’affaires pour Irrijardin en 2017

Sur un marché en progression avec plus de 100.000 bassins vendus en 2017, le groupe toulousain Irrijardin se positionne parmi les leaders de la construction et de l’équipement de la piscine. Le groupe affiche en 2017 un chiffre d’affaires enseigne de 80 millions d’euros (contre 72 millions en 2016) et compte huit nouvelles ouvertures de magasins (St-Jean de Luz, Grimaud, Royan, L’Isle Jourdain, Claira, Douvaine, Wittenheim et Latresne) qui s’ajoutent aux quatre-vingt-sept autres magasins Irrijardin dans toute la France.

La société entend poursuivre ce maillage du territoire en 2018 et maintenir une croissance à deux chiffres. Une météo favorable et un marché de la piscine en plein boom ont permis à Irrijardin de poursuivre son développement. Le groupe affiche une progression de 12% de son chiffre d’affaires consolidé entre 2016 et 2017. Dans un environnement hautement concurrentiel, la force d’Irrijardin réside dans la complémentarité de ses métiers : la piscine, le spa et l’arrosage de jardin.

Irrijardin compte poursuivre cette année le développement de son réseau de franchisés et annonce d’ores et déjà l’ouverture au cours du premier semestre de cinq magasins à Gap (Hautes-Alpes), Messanges (Landes), Pau (Pyrénées-Atlantiques), Ecully (Rhône) et Cavaillon (Vaucluse). En 2018, le groupe lancera son site de e-commerce en Espagne et vise une croissance supérieure à 10%. A moyen terme il souhaite poursuivre la densification de ses enseignes en France et continuer son implantation en Europe.