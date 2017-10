A Alès, Darwin se prend au jeu du boomerang

Un projet de start-up consacrée aux boomerangs en pré-incubation à la très sérieuse école des mines d’Alès, cela peut étonner au premier abord. Mais quand l’idée de mettre au point les technologies permettant de faire évoluer le boomerang est portée

par un vice-champion du monde par équipes de la discipline et triple champion

de France (Jérôme Royo) d’une part, et un ingénieur en électronique et informatique (Yvan Madec) d’autre part, l’affaire prend une autre envergure.

L’objectif de Darwin Boomerangs est à la fois d’apporter davantage de facilité dans l’utilisation et dans la maîtrise de l’objet, réputé difficile à manier, et de casser l’image parfois dangereuse qu’il inspire en renforçant ses atouts en terme d’environnement, de sécurité et de convivialité. « Le boomerang n’est pas dangereux », martèle le co-fondateur de Darwin Boomerangs, Jérôme Royo.

Soucieux d’expérimenter leur business model sur le marché et de développer leur gamme avant le grand saut de la création d’une société, prévu en 2018, « le temps d’évangéliser le public sur le produit et de le développer », Jérôme et Yvan ont choisi depuis fin 2013 un statut particulier. Ils sont tous deux entrepreneurs salariés au sein de la coopérative « Mines de Talents », accolée à l’incubateur d’Alès qui les accompagne, en coordination avec l’incubateur régional dédié aux sports et aux loisirs LRSET.

Bientôt un e-boomerang

Dans l’intervalle, leur production devrait bientôt s’enrichir d’un nouveau

boomerang en mousse semi-rigide et pourrait être complétée par une version

digitalisée. Un « e-boomerang » qui, selon Jérôme Royo, « permettrait aux utilisateurs, non seulement de s’améliorer en analysant et en corrigeant leurs erreurs, mais aussi de se connecter entre eux pour se rencontrer et partager leur pratique ».

Au-delà, notamment à travers leurs innovations technologiques, les deux acolytes

caressent l’espoir de voir le boomerang séduire un public plus large et accéder au rang de discipline sportive populaire avec une meilleure visibilité médiatique. À l’image du badminton, longtemps relégué au rang de loisir, avant d’être considéré comme un sport à part entière et de rencontrer l’engouement qu’on lui connaît aujourd’hui. Les

350.000 personnes qui pratiquent le boomerang en France pourraient voir

leur nombre augmenter sous l’effet de l’impulsion nouvelle donnée par la Fédération

française de vol libre (FFVL) en direction des pratiques sportives différentes

et des « sports liberté ».

Nathalie Sanseleme

Sur la photo : Jérôme Royo et (Yvan Madec, les deux créateurs de Darwin Boomerangs. Crédits : DR