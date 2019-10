À Garons, près de Nîmes, Asics inaugure sa plateforme logistique pour l’Europe du Sud

Unique plateforme de distribution de l’équipementier japonais Asics pour l’Europe du Sud, la base de Garons dessert les marchés français, italiens, espagnols et portugais. Inaugurée jeudi 10 octobre sur la zone Aéropole, le nouveau site de 18.000 m² profite de sa proximité avec l’aéroport de Nîmes et les autoroutes A54 et A9. « Il occupe une position stratégique et est parfaitement desservi par les transports routiers, aériens ou maritimes », a souligné le directeur administratif et financier d’Asics Europe, Robert Vermin. L’entreprise indique aussi qu’il « dispose d’un potentiel d’extension de sa capacité de stockage en vue de futurs agrandissements ».

Le plan de financement de 11,3 millions d’euros bénéficie de 10% de subventions publiques. L’Etat apporte une prime d’aménagement du territoire (PAT) de 500.000 euros, abondée par la région Occitanie à hauteur de 480.000 euros et par Nîmes Métropole pour 150.000 euros. Le bâtiment existant déjà (Auchan était le précédent occupant), l’investissement concerne les équipements, en particulier ceux d’automatisation, pour 8,6 millions d’euros.

Côté emploi, une centaine de salariés doivent travailler à terme à Garons (jusqu’à 200 en pleine saison), dont 55 issus de l’ancien site logistique de Gallargues-le-Montueux (30 kilomètres au Sud).

Alors qu’Asics France a son siège à Lattes, près de Montpellier, l’équipementier avait annoncé fin 2017 l’implantation de sa plateforme Europe du Sud sur la zone de fret de l’aéroport à Mauguio. Mais des retards liés notamment à la présence d’une espèce protégée (l’outarde canepetière) ont conduit l’équipementier, tenus par son calendrier, à rebondir à Garons.

Sylvie Brouillet

Photo d’illustration. Crédits : Asics - DR