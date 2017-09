A Labège, Nissan inaugure sa première concession 100% connectée

« Il fallait changer notre façon de vendre et de travailler ». Au milieu de l’immense show-room, Philippe Fanton directeur de la concession Nissan Laudis à Labège, présente les derniers modèles de la marque japonaise qui exhibent leurs formes et leurs couleurs mais également le nouvel environnement de travail de ses salariés. Conçue comme un endroit dans lequel le client « doit se sentir comme chez lui ou au bureau », la concession, qui a nécessité un investissement de 3 millions d’euros, veut réinventer la façon de vendre une voiture.

Les commerciaux sont installés dans le grand show-room et conseillent les clients sur leur future acquisition depuis un ordinateur ou une tablette. « C’est la première concession de ce nouveau genre à être inaugurée, plus connectée et interactive, si on peut faire un parrallèle on peut dire qu’elle s’inspire des Apple Store », ajoute Philippe Fanton. A l’extérieur l’habillage du bâtiment, un grand carré rouge en bardage, ajoute également à l’identité du lieu.

Objectif de 50 millions de chiffre d’affaires en 2017

Désormais toutes les nouvelles concessions Nissan seront bâties sur ce même modèle. « C’est une demande de la marque, cela corrrespond à une volonté de moderniser et de rajeunir l’identité de Nissan ». La concession, propriété du nouveau groupe né de la fusion de Peyrot et Reflexautomobile en juin 2016, s’affiche désormais comme le navire amiral de la marque japonaise à Toulouse. Cette dernière possède par ailleurs trois autres lieux à Ramonville, Muret, et au nord de Toulouse sur l’avenue des États-Unis.

Affichant un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2016 à Toulouse, le groupe toulousain se fixe comme objectif les 50 millions fin 2017. Reconnue comme une marque automobile s’adressant aux CSP+, Nissan s’impose sur les gammes des crossover, des pick-up et également des voitures électriques, avec son modèle Leaf. Avec 1500 voitures vendues par an sur la Ville rose, dont 650 sur la nouvelle concession de Labège, le groupe Laudis souhaite conforter sa place à Toulouse et dans le grand sud.

Philippe Font

Sur la photo : Philippe Fanton, le nouveau directeur de la concession Nissan Laudis à Labège. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco