A Montpellier, Dell a trouvé sa place dans l’écosystème local

L’ anniversaire a fait le plein : 1500 personnes ont fêté mi-septembre, au Domaine des Grands Chais à Mauguio, le quart de siècle de la société texane sur le sol montpelliérain. « Dell y a débuté avec cinquante salariés et l’effectif a grimpé régulièrement. Après un coup d’arrêt en 2008- 2009, il est reparti à la hausse en 2010, souligne Stéphane Reboud, co-directeur du site. Il est aujourd’hui stable, avec 900 personnes de trente-six nationalités ». La récente fusion Dell-EMC a surtout concerné les équipes de région parisienne, regroupées à Bezons.

Voisin d’IBM, le site Dell du Millénaire côtoie aussi les dizaines de start-up de la pépinière Cap Omega et du MIBI, et encourage ses salariés à fréquenter les jeunes

pousses de la French Tech montpelliéraine. Action-phare : le programme Dell for Entrepreneurs. Ce mécénat de compétences profite depuis 2014 « à cinquante

start-up, concentrées autour de Montpellier, affirme Muriel Avinens, l’autre co-directrice du site. Il ne s’agit pas de business, ni de don de matériel. Les tuteurs

donnent du temps. » Notamment lors de séances de speed mentoring, durant lesquelles des startup - comme Bedycasa, Nelis ou Soledge - ont pu questionner

les experts Dell sur des questions de technologie, stratégie ou ressources humaines.

Une grande école numérique

Muriel Avinens a fait un bout de chemin avec Panjee et Stéphane Reboud a servi de lien entre EMC et RG System, invité en mai au Dell EMC World à Las Vegas.

Dell s’implique aussi en formation et a monté fin 2015 avec l’association Face Hérault le programme Up To, labellisé Grande École du Numérique. Deux groupes d’une vingtaine d’apprenants sont déjà devenus développeurs web, et Up To lancera sa troisième promotion « avant la fin 2017, évalue Stéphane Reboud. Nous allons aussi créer un observatoire des métiers avec Face Hérault pour sonder les besoins en compétences de l’écosystème local. »

Enfin, Dell s’intéresse à la place des femmes dans l’informatique et l’entrepreneuriat : l’entreprise soutient « Elles bougent », qui encourage les jeunes filles à devenir techniciennes et ingénieurs et Stéphane Reboud est le représentant régional du collectif « Jamais sans elles ». Montpellier a aussi tenu à Montpellier un forum Dell Women Entrepreneur Network (DWEN) début 2017. « Il y aura d’autres événements, car il y a beaucoup d’attente sur le sujet », assure Stéphane Reboud.

Sylvie Brouillet

Sur la photo : Stéphane Reboud et Muriel Avinens, co-directeurs du site Dell à Montpellier. Crédits : DR