A Montpellier, Private Sport Shop garde la forme

Basé à Vendargues près de Montpellier, Private Sport Shop se targue d’être le « leader européen de la vente privée dédiée au sport ». Au compteur : sept millions de membres et 2000 marques partenaires, dans plus de soixante-dix sports. Sept ans après la naissance, la croissance reste au rendez-vous : « Elle a été de 30 % en 2017 », assure Benoît Durand, directeur général et cofondateur de l’entreprise avec un autre « mordu » de sport, Guillaume Bertel.

Si bien que le chiffre d’affaires de 59 millions d’euros en 2016 (+ 42 %) grimpe cette fois vers les 80 millions d’euros. « Tous nos marchés sont en croissance, aussi bien la France que l’Espagne et l’Italie. » Ouvert en 2014, l’international représente 15 % de l’activité. Membre de la French Tech Montpellier, lauréate du Pass French Tech en 2015, Private Sport Shop appartient toujours à ses fondateurs, qui ont accueilli début 2016 Pechel Industries comme investisseur minoritaire. Ils sont aussi des actionnaires d’origine de Brico Privé, lancée en 2012 à Toulouse sur le même modèle. Toutes les opérations, internationales comprises, sont dirigées depuis Vendargues, où Private Sport Shop a finalement pris ses marques en juin 2017.

Sports TV et bientôt une application mobile

« Pour soutenir notre croissance, nous avons déménagé quatre fois, calcule Benoît Durand. À Vendargues, nous sommes installés sur 6500 m², une surface trois fois plus grande qu’avant. Nous y sommes pour durer, même si nous devons prendre 5000 m² supplé- mentaires d’ici deux ans. Les capacités de stockage permettent d’assurer « de plus en plus d’expéditions rapides en 48 h. C’est un atout dans les ventes privées, où les délais sont assez longs. » D’où vient la réussite ? « Nous avons misé sur la qualité de l’offre, du service client, de grosses remises. »

Private Sport Shop est rentable depuis sa première année, elle affichait 3,15 millions d’euros de résultat net en 2016. La PME emploie aujourd’hui 170 personnes et se prépare à en recruter « une trentaine de plus cette année, à tous les postes… Ce sont souvent des jeunes, que nous formons et faisons évoluer ». Pour augmenter encore sa visibilité, Private Sport Shop investit dans des budgets dans des campagnes à la télévision. « La prochaine campagne, programmée pour avril-mai, sera plus puissante. » L’entreprise prépare aussi la nouvelle version de son application mobile, qui sera lancée début avril.

Sylvie Brouillet

Sur la photo : Guillaume Bertel et Benoit Durand les deux confondateurs de Private Sport Shop. Crédits : DR