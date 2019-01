A Souillac, Macron défend sa politique mais promet des aménagements

Après Grand Bourgtheroulde, dans l’Eure, Emmanuel Macron a fait vendredi 18 janvier de Souillac la ville de sa deuxième rencontre face aux maires dans le cadre du Grand débat national. Placée sous haute surveillance, bouclée par les forces de l’ordre, la cité lotoise a vu débarquer quelque 600 maires, venue des treize départements de la région Occitanie. Echarpe tricolore sur l’épaule, ces élus ont faire part de leurs inquiétudes et leur propositions surtout sur les sujets touchant à la ruralité. En ouverture du débat le président, qui mise sur cette concertation nationale pour en finir avec la crise des gilets jaunes, a aussitôt prévenu : « Avoir un projet au niveau de la Nation, ce n’est pas faire droit à toutes les demandes ».

« Ce débat doit avoir pour vocation de récréer par la délibération cette part de consensus dont nous avons besoin en infléchissant certaines choses, en construisant le nouveau contrat de la nation que nous devons bâtir », a ajouté le chef de l’Etat. Au cours de cette rencontre qui aura duré plus de six heures au total, le chef de l’Etat a déroulé sa politique économique et sociale.

« Pas un grand bluff »

Interpellé par plusieurs maires sur la remise en cause nécessaire de la loi NOTRe, le chef de l’Etat s’est dit favorable au fait de « revoir » certains éléments. Philippe Ribot, maire de Saint-Privat-des-Vieux, dans le Gard ou encore Christian Venries, élu de Saint-Cirgues dans le Lot qui a demandé à que ce « grand débat ne soit pas un grand bluff », se sont dit « dépossédés » de leurs compétences, « dévitalisés » par cette réorganisation territoriale jugée « ruralicide » et qui selon eux font des mairies « des coquilles vides ». « Il ne s’agit pas de tout déchirer mais on peut considérer qu’il y a des intercommunalités parfois trop grandes ou les problèmes d’accès sont insoutenables pour certaines petites communes. Est-ce qu’on peut y revenir et se redonner de la liberté, je n’y suis pas défavorable du tout », a répondu le chef de l’Etat.

Au sujet de la crise de la représentation, Emmanuel Macron s’est dit dans l’attente de « vraies propositions pour aller vers nouvelle étape de décentralisation », mais il a surtout plaidé pour une « déconcentration ». « Un niveau, une responsabilité complète (…) Il faut donner plus de pouvoir à ceux qui représentent l’Etat sur les territoires, que l’Etat local ait plus de responsabilités ».

Inégalité dans l’accès à l’emploi

Tout en défendant le modèle fiscal français Emmanuel Macron a pointé les « inégalités de destins ». « La vraie inégalité c’est qu’avec même talent, la même motivation, deux enfants français n’auront pas les mêmes chances de réussir dans des familles différentes ou dans des lieux différents. On passe beaucoup trop d’énergie collective dans cette passion française pour la fiscalité. Ce qui est injuste c’est que certains n’aient pas accès de manière égale à l’emploi (…) C’est le vrai défi français. Nous sommes le seul grand pays européen qui ait depuis trois décennies du chômage de masse. C’est pas en rétablissant l’ISF ou en faisant le RIC que l’on réglera ce problème » , a-t-il martelé.

Les questions de mobilité et d’accès aux transports publics ont également occupé une grande part du débat, soulevées notamment par Aurélie Corbineau, maire dans le Tarn-et-Garonne, à Verdun-sur-Garonne. « Il y a des trains allant vers Toulouse qui sont remplis à 200%, avec des gens qui voyagent dans les toilettes (…) Il faut investir dans les réseaux de bus et de train pour sortir les personnes de l’isolement et du sentiment d’abandon de l’Etat », a insisté l’élue.

Un discours que le président de République entendra sûrement de nouveau : il a promis une ou deux rencontres par semaine avec des élus dans le cadre du grand débat national qui s’achèvera le 15 mars.

Johanna Decorse

Sur la photo : le débat de Souillac s’est déroulé jusque tard dans la soirée ce vendredi 18 janvier. Photo capture d’écran live stream de l’Élysée.