A Toulouse, Crédit Agricole Immobilier s’installe à Borderouge et revoit ses ambitions à la hausse

Crédit Agricole Immobilier a pris possession depuis jeudi de ses nouveaux locaux dans le quartier Toulouse Borderouge. La filiale de l’établissement bancaire créée il y a dix ans et qui pèse 120 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 700 salariés, dont 320 dans la Ville rose, s’installe à Abellio. Ce nouvel immeuble de 4500m², propriété de Groupama et construit par le groupe GA pour un montant estimé entre 8 et 10 millions d’euros, offre à la filiale bancaire de la place pour ses nouveaux projets. De de revoir ses objectifs à la hausse.

« L’installation de nos équipes dans ce bâtiment doit nous permettre de confirmer notre rang de première banque du logement. Nous souhaitons fournir à nos clients l’ensemble des prestations qu’ils peuvent avoir besoin : de la construction du bien, à sa gestion locative, la cession locative et la revente », explique Marc Oppenheim, le tout nouveau directeur général de Crédit Agricole Immobilier spécialisé dans la promotion tertiaire et résidentielle. Auparavant installé dans le quartier des Sept-Deniers mais dans cinq immeubles différents, Crédit Agricole Immobilier arrive donc dans un quartier Borderouge qui voit tous les mois de nouveaux immeubles sortir de terre.

350 logements en 2016 pour Crédit Agricole Immobilier

« D’ici trois ans ce quartier sera achevé, cela clôturera un chapitre entamé il y a près de dix ans », explique Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, qui souhaite qu’en 2020 le nouveau quartier affiche un équilibre entre logements, services publics et entreprises. Lancé en 2007 avec le rachat de Monné Decroix, « le Crédit Agricole souhaitait développer une activité après celle de la banque et de l’assurance », explique Marc Oppenheim,

L’entreprise affiche une activité poussée en Occitanie. Pour le volet « promotion résidentielle », le CAI a construit 350 logements dans la région, 200 à Toulouse et 150 à Montpellier, et prévoit d’atteindre 400 logements en 2017. Alors que deux tiers de ses opérations immobilières se déroulent dans le secteur diffus, l’autre tiers concerne les grandes opérations des métropoles. A Toulouse, le Crédit Agricole Immobilier a ainsi postulé avec la Cogedim sur la construction d’un millier de logement sur 78.000 m², au coeur de l’ancien site du CEAT.

Philippe Font

Sur les photos : En haut : Le nouvel immeuble du Crédit Agricole Immobilier dans le quartier Borderouge a été construit par le groupe GA. Crédits : DR

En bas : Marc Oppenheim, le nouveau directeur général de Crédit Agricole Immobilier. Crédits : DR