A Toulouse, Thales Alenia Space profite du dynamisme du secteur spatial

Un nouveau directeur à Toulouse

Albert Cerro a été nommé le 1er janvier directeur de l’établissement Thales Alenia Space de Toulouse. Il remplace Jean Pierre Vialaneix, appelé à d’autres fonctions au sein de la société, et se trouve donc à la tête de 3000 salariés dont 2500 Thales Alenia Space et 500 sous-traitants sur le site industriel de Basso Cambo. Agé de 60 ans, Albert Cerro est diplômé de l’Enseeiht et entre dans la société, à l’époque Thomson-CSF, en 1981. Directeur des programmes radio fréquence et altimétrie au sein de la direction « Observation & Science France » depuis 2005, il conserve ses attributions en plus de ses de directeur de l’établissement toulousain.