« Aujourd’hui, le numérique est de moins en moins une affaire de spécialistes ». Pour Édouard Forzy, créateur de la Mêlée numérique à Toulouse, l’évènement dont la vingtième édition cette année est baptisée « le festival de l’homo numericus », doit s’ouvir à tous les publics. Business, geek, grand public, start-up, grands comptes, pourront assister durant une semaine au Quai des Savoirs et à La Cantine dans le quartier Saint-Aubin à une série de tables-rondes, de conférences, de démonstrations, de rencontres avec les professionnels tournés autour de l’innovation et du digital.

Alors que cinq journées sont réservées aux professionnels, 400 intervenants et 80 start-up sont attendus, la nouveauté de l’édition 2017 réside dans l’accueil du grand public avec un week-end, les 23 et 24 septembre, où les amateurs pourront assister à la Toulouse Robot Race qui regroupe près d’une vingtaine d’équipes. Elles se défieront le samedi 23 septembre avec des robots qui roulent, qui marchent ou qui volent.

Des ateliers sur le fonctionnement des smartphones, les drones et les objets connectés du quotidien également seront organisés. La semaine sera rythmée par différents évènements : un consacrée à l’emploi (JobsTic), cinq journées business permettront aux acteurs économiques de se rencontrer, tandis que le MeetTheBig donnera l’occasion à des start-up de se présenter en quelques secondes devant des décideurs et des grands comptes.

Signe du succès grandissant de la manifestation, près de 400 intervenants vont défiler au Quai des Savoirs et La Cantine rue d’Aubuisson, dont une trentaine de speakers : des locaux, Didier Lacroix président du Stade toulousain ou Carole Zisa-Garat, PDG de Telegrafik, mais aussi des experts d’envergure nationale et internationale comme Eric Léandri le fondateur de Qwant, Mathieu Gabart de Waze ou Frédéric Courant dit « Fred », journaliste et animateur à la télévision.

Philippe Font

Sur la photo : Une course de robots sera organisée allées Jules Guesdes ce week-end. Crédits : DR