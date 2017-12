A Toulouse, la maison d’édition Plume de Carotte sort des choux

Créée il y a seize ans à Toulouse, Plume de Carotte a vécu sa plus belle année en 2009 avec un chiffre d’affaires record de 1,3 million d’euros pour un résultat net de l’ordre de 7%. Mais, rattrapée par la crise en 2013, la petite maison d’édition spécialisée dans les beaux-livres dédiés aux histoires communes entre les hommes et la nature, a bien failli voir la sienne s’arrêter.

« Nous avons subi la crise de 2008 à retardement avec une érosion globale des ventes, en particulier dans le secteur du beau livre. Entre 2013 et 2016, notre chiffre d’affaires a chuté de 40%. Cette baisse s’explique aussi par l’erreur stratégique que nous avons commise de ne pas anticiper l’usure liée à notre catalogue, très homogène. Pendant dix ans, nous avons été sur une niche éditoriale avec nos herbiers et nos bestiaires qui ont beaucoup plus et ont même été copiés. Mais cette ligne s’est un peu usée », retrace Frédéric Lisak, directeur et co-gérant. « Il était difficile dans ce double contexte d’explorer de nouvelles pistes et de se relancer. Fin 2013, l’entreprise était vraiment en danger. Je suis parti en quête d’un partenaire. »

Retour à l’équilibre

C’est auprès de Bernard Chevillat, biologiste, apiculteur, fondateur de l’entreprise de cosmétique bio Melvita - revendue au groupe l’Occitane - que l’éditeur toulousain a trouvé une oreille favorable. « A l’origine de sa propre maison, les éditions Hozhoni, Bernard Chevillat a décidé en 2014 de devenir co-actionnaire, à hauteur de 51% de Plume de Carotte. Il est convaincu qu’il faut du temps pour se redresser, ce n’est pas un investisseur classique. Au-delà de l’apport au capital de départ, il est aussi intervenu dans la trésorerie ».

L’arrivée de ce nouvel actionnaire n’a pas permis à Plume de Carotte d’éviter un plan d’économies qui s’est traduit en 2015 par le licenciement économique de trois salariés sur un effectif global de sept personnes Mais aujourd’hui, la maison toulousaine semble sortie d’affaire. Après trois bilans négatifs successifs, elle devrait clôturer l’exercice 2017 à 600.000 euros – contre 550.000 en 2016 - avec un résultat net de 5 à 7%.

Le même ADN

« On est encore loin de notre exercice de référence de 950.000 euros, mais nous avons retrouvé l’équilibre et malgré les difficultés structurelles du marché du livre, je suis confiant. Nous avons repensé notre modèle économique, plus viable parce que plus modeste au niveau des charges et des effectifs, tout en conservant notre ligne éditoriale », précise Frédéric Lisak.

Après L’Herbier oublié, vendu à 75.000 exemplaires, l’éditeur toulousain, qui a renoué avec la littérature jeunesse il y a un an, pourrait même s’offrir un nouveau succès d’édition avec L’Enfant du désert. Pour cet ouvrage consacré à Pierre Rabhi, sorti le 19 octobre dernier, il vise 25.000 exemplaires vendus d’ici la fin de l’année.

Johanna Decorse

Sur les photos : En haut : Frédéric Lisak, fondateur et co-gérant des éditions Plume de Carotte. Crédits : DR. En bas : Sorti le 19 octobre, l’ouvrage L’Enfant du désert, consacré à Pierre Rabhi, pourrait être les 25.0000 exemplaires vendus. Crédits : DR