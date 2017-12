A Toulouse, le Booster Nova va s’enrichir d’un hub d’innovation inédit

Faire émerger sous le label « Booster Nova », des startups et des projets disruptifs dans le domaine de l’énergie, de la croissance bleue, de l’agriculture, de l’économie du Sud, de la maîtrise de l’espace de vie, ou encore des Smart City. C’était la mission confiée fin 2015 à Aerospace Valley par le CoSpace*, et qui vient d’être renouvelée pour trois années supplémentaires. “Nous avons aujourd’hui quatre focus prioritaires", explique David Convers, Chef de projet Booster Nova au sein d’Aerospace Valley. "L’avion électrique, les données satellitaires, l’usine du futur et les transports”.

En l’occurrence, le Booster Nova peut d’ores et déjà se targuer d’un bilan positif, avec dix-sept projets (dont onze ont obtenu des financements, pour une enveloppe de 2,6 millions d’euros). Ces start-up seront d’ailleurs à l’honneur lors de la soirée d’anniversaire du Booster Nova, le 19 décembre prochain à Toulouse.

Coordonné par le Pôle Aerospace Valley, ce dispositif fédère aujourd’hui un réseau de quinze partenaires autour de son processus d’accélération « Dream it – Make it – Boost it » et intègre six acteurs majeurs du numérique (Sigfox, Atos, La Mêlée, les écosystèmes French Tech Toulouse, French Tech Montpellier et French Tech Bordeaux accompagné par Digital Aquitaine), qui participent à sa gouvernance.

Innovations de rupture

Depuis deux ans, Aerospace Valley a également initié via le Booster Nova des concours d’innovations, des hackathons, le FabSpace2.0 (premier FabLab dédié aux applications spatiales, avec l’Université Paul Sabatier), ou encore la mise en place de l’accélérateur européen Neptune pour les applications spatiales et la « Croissance bleue ».

Prochaine initiative : la création du Hub Nova à Toulouse, au sein du nouveau bâtiment B612 dédié aux applications spatiales. Premier lieu de ce type en France, cet espace d’émergence de projets, de co-working et de développement d’affaires ouvrira ses portes courant 2018.

* Comité de concertation Etat-Industrie dans le domaine du spatial