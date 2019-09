A Toulouse, le Tour de France a boosté l’hôtellerie et la restauration cet été

L’agence d’attractivité de Toulouse Métropole indique que le tourisme de loisirs conclut l’été sur une note « légèrement positive » . Concernant l’hôtellerie, pour la première fois en juillet à Toulouse, le taux d’occupation mensuel a franchi la barre symbolique des 70%, « certainement lié à la venue des nombreux touristes pendant le Tour de France (le taux d’occupation hôtelier grimpant mi-juillet à plus de 94%, NDLR) ».

Les trois sites les plus visités à Toulouse par les touristes ont été la basilique Saint-Sernin (183.609 entrées), la Cité de l’espace (136.246 entrées) et les Jacobins (84. 846 entrées). La Halle de La Machine entre quant à elle directement à la quatrième place de ce classement estival.

Quant aux nationalités des touristes, arrivent en tête les Espagnols, les Anglais et les Belges (qui,

pour la première fois, détrônent les Allemands ).