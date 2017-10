A Toulouse, le Village by CA accueille trois nouveaux partenaires

Le Village by CA Toulouse 31 vient d’accueillir trois nouveaux partenaires : Pioneer, Irrijardin et Crédit agricole immobilier.

« Nous avons été séduits par l’esprit général que dégage le Village, la qualité des projets, les liens étroits entre start-ups et entreprises », explique Yves Allibert, président d’Irrijardin. Après dix mois d’existence, le Village réunit donc désormais dix-sept partenaires, engagés pour soutenir les initiatives novatrices en Haute-Garonne.

Ensemble, entreprises et start-ups créent avec les start-ups sélectionnées par le Village, et testent leurs idées. Les locaux des allées Jules Guesde, à Toulouse, (auditorium, salles de réunion, espace de co-working, etc.) sont également mis à disposition de ces jeunes pousses.