A Toulouse, le jardinage pour cultiver du lien social

Un samedi d’avril ensoleillé presque comme les autres. A une différence près. Cette matinée est consacrée à l’activité jardinage d’une durée de trois heures. Dans la bonne humeur, des habitants de la résidence Le petit bois dans le quartier Bellefontaine plongent leurs mains dans la terre, creusent, plantent et arrosent. Yyad et Inass n’en ratent pas une miette.

Avec leur maman Shizlane Ghaffour, ils sèment radis, carottes, choux et haricots verts du potager partagé. « J’habite au premier étage depuis novembre dernier. J’ai vu de l’agitation dans le jardin et je suis descendue. J’aime les fleurs et cela me permet d’apprendre », affirme cette mère de 24 ans.

Un peu plus loin, Stefania, auxiliaire de vie, et Louise, étudiante en lettres modernes à l’université Jean-Jaurès, plantent un massif de fleurs en discutant et en écoutant de la musique. Les deux jeunes femmes vivent en colocation dans l’un des 92 appartements de cette résidence du Groupe des Chalets dans le cadre du projet Kaps ( Kolocations à projets solidaires) porté par l’association de la fondation étudiante pour la ville ( Afev). « On donne des coups de main et on s’aperçoit que grâce notamment aux enfants, la glace est brisée entre locataires », précise Louise.

Projet co-construit

Un constat que partage Amar Bouzidi, coordinateur et jardinier éducateur à Circuits verts. Car c’est grâce à cette association fondée en juin 2016, qui favorise le bien-vivre ensemble autour du jardin sur le grand Mirail, que les habitants se retrouvent à créer et à aménager ensemble des bacs aromatiques et des parcelles potagères en bas de leur immeuble depuis plusieurs mois.

« Notre objectif est de nous immerger dans le territoire, explique Amar Bouzidi. On s’est d’abord occupés de l’entretien du jardin tout en repérant les habitants motivés à nous rejoindre. Et en novembre, il y a eu une première réunion d’information afin de recenser les idées des habitants. Car c’est avec eux que nous avons co-construit ce projet et déterminé les ateliers qui se sont déroulés deux fois par mois depuis février jusqu’à l’inauguration du jardin prévue ce mois-ci ». Ensuite ? « Nous espérons que les habitants prendront en main l’entretien du jardin ».

Sur la photo, Amar Bouzidi et Christophe Régis, les deux jardiniers éducateurs de l’association Circuits Verts entourés des enfants de Shizlane Ghaffour, habitante de la nouvelle résidence Le petit bois à Bellefontaine. Crédits Photo : Hélène Ressayres -ToulÉco