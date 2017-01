A Toulouse, un Technocentre pour rendre les outils 3D accessibles aux PME

Le développement rapide de produits n’est pas à la portée de toutes les entreprises, en particulier les plus petites, faute de compétence et de moyen financier. C’est le cas de 3dental Prod, société spécialisée dans la production de guides chirurgicaux pour la pose d’implants dentaires et maxillo-faciale, fondée Jean Taurines en 2014.

« Jeune, je n’avais pas les moyens d’investir dans une imprimante 3D qui coûte 80.000 euros », témoigne ce dernier. Depuis un an, le chef d’entreprise de 34 ans est locataire de Technocentre 3D. Ce concept, à mi-chemin entre un centre d’affaires et une pépinière privée d’entreprises ; partage 1500 m² de locaux avec deux autres sociétés. L’une, Kallisto, est distributrice d’équipements industriels 3D depuis 1999. L’autre, Aurore Arka, exerce dans le prototypage depuis vingt-cinq ans. Toutes trois sont gérées par Pascal Erschler, qui vient d’investir un million d’euros dans les travaux de réhabilitation des nouveaux locaux et l’acquisition de quatre nouvelles machines industrielles.

« Puisque nos équipements ne sont pas utilisés à 100%, nous avons décidé de les mutualiser et de les partager avec des entreprises afin qu’elles puissent produire leurs prototypes et modéliser leurs projets », ajoute Pascal Erschler. « A la demande, elles peuvent utiliser des imprimantes 3D, scanners 3D, fraiseuses, thermo-formeuses… Une équipe de six salariés, employés par Kallisto et Aurore Arka, assure l’accompagnement technique des résidents ».

Gamme de services

Ces derniers sont pour l’heure au nombre de trois. « L’objectif est d’accueillir quinze entreprises au Technocentre 3D », précise son fondateur, espérant atteindre cet objectif dans le courant de l’année 2017.

Pour convaincre les PME, start-up et porteurs de projet à s’installer, Pascal Erschler a développé une panoplie de services : la location de bureau de 10 à 20 m² à partir de 350 euros par mois, de salle de réunion, d’atelier de stockage et de surface technique.

Une offre qui satisfait Jean Taurines. Même si il ne réalise pas d’économies, comme il dit, puisqu’il confie la conception et la fabrication des guides chirurgicaux à la société Aurore, il n’envisage pas d’investir dans du matériel 3D cette année.

Audrey Sommazi

Sur la photo, Pascal Erschler, fondateur de Technocentre 3D, dont les bureaux sont situés chemin de la Flambère, à Purpan. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco