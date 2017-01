A la rencontre de migrants dans un centre d’accueil et d’orientation à Toulouse

Il est contesté par de nombreux édiles locaux qui se sont ouvertement opposés à l’ouverture sur leur commune d’un centre d’accueil et d’orientation pour les migrants. Pourtant, le plan national destiné à démanteler le camp de Calais a été mené jusqu’à son terme. Depuis le 26 octobre, 800 personnes, hommes seuls, mineurs isolés ou familles ont rejoint la région Occitanie, dont 250 en Haute-Garonne. Dans le département, cinq CAO sont opérationnels depuis plus de deux mois, l’un à Luchon, le deuxième à Cazères et trois autres à Toulouse.

Dans la Ville rose, le CAO géré par Adoma, premier opérateur national pour l’accueil des demandeurs d’asile, s’organise sur plusieurs logements entre le quartier de La Vache et des Pradettes. Ce dernier accueille trente-cinq hommes d’origine soudanaise, irakienne ou pakistanaise. Ces migrants partagent dix appartement loués par Adoma au bailleur social Cité Jardins. Le loyer est compris dans l’enveloppe de 25 euros par jour et par personne alloués par l’Etat. Un financement qui se terminera le 31 mars 2017.

« Un centre de répit »

D’ici là, la grande majorité des migrants accueillis dans ce « sas de répit » auront déposé leur dossier de demande d’asile. Fragilisés par leur passage plus ou moins long dans le camp de Calais, ces hommes contraints à l’attente le temps de l’examen de leur situation, fondent beaucoup d’espoirs dans un futur en France. Parmi eux, Gansadiq, 22 ans, originaire du Pakistan, a fui une zone tribale et ses menaces à la frontière de l’Afghanistan. Le jeune homme de 22 ans a passé une année à Calais et rêve de devenir infirmier.

Osman, 27 ans, parti du Soudan en 2013, a erré trois ans en Libye avant de traverser la Méditerranée avec un passeur qui l’a laissé sur l’île de Lampedusa. Cet ancien berger a fui la guerre du Darfour. En France, il voudrait vivre « comme tout le monde » et « compléter son éducation ». Du camp de la porte de la Chapelle, à Paris, ce Soudanais a rejoint Calais. On lui avait assuré que la procédure de demande d’asile y était plus facile…

Johanna Decorse

Sur la photo : Après le démantèlement du camp de Calais, 800 migrants ont rejoint des CAO en Haute-Garonne. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco