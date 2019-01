Valérie Rabault : « La politique de distribution de dividendes d’ATB est très inquiétante »

La privatisation de l’Aéroport Toulouse Blagnac est un sujet qui vous occupe depuis plusieurs années. En 2016 déjà, vous aviez interpellé Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie à ce sujet. Pourquoi ?

J’ai toujours considéré que l’Etat s’était mis en position de faiblesse dans le cadre du pacte d’actionnaire conclu avec le consortium chinois, d’autant plus que la cession de 49,99% des parts de l’Etat était assortie d’une option de vente portant sur le solde de sa participation, soit 10,01% du capital. Ce qui aurait rendu le consortium chinois totalement maître du jeu. Depuis, le gouvernement a annoncé que l’Etat n’exercerait pas cette option.

En quoi cette privatisation n’est pas « un franc succès » pour vous ?

Tout d’abord parce qu’elle est intervenue dans un cadre juridique différent de celle des aéroports de Nice et Lyon. L’expérience de gestion aéroportuaire n’était pas exigée pour le choix des acquéreurs, ce qui a depuis été corrigé par la loi du 6 août 2015. De même, le cahier des charges comportait des faiblesses et peu de garanties. Je prends l’avion toutes les semaines et j’ai pu constater que les seuls investissements réalisés par le consortium privé contrôlant ATB ont consisté à accroître le nombre de commerces. L’esprit de l’aéroport qui permettait d’accéder rapidement à la navette d’Air France, compagnie nationale, a disparu. La plateforme est devenue un aéroport-shopping.

Vous déplorez également le niveau des dividendes versés aux actionnaires ?

En effet, le politique de distribution des dividendes est très inquiétante et sans commune mesure avec l’évolution des résultats. Sur les trois premiers exercices, quelque 30 millions d’euros de dividendes ont été versés, dont 16,5 millions d’euros ont été puisés dans les réserves en 2016 et 2017. Même si ces réserves étaient incluses dans le prix proposé par le consortium chinois, cette ponction nuit au développement de la société et au rôle majeur qu’elle devrait jouer dans l’aménagement de l’aéroport. Le deuxième sujet qui m’inquiète tient au fait qu’ATB a changé sa méthode comptable en révisant ses durées d’amortissement, ce qui a permis d’améliorer le bénéfice de 12,8 millions d’euros en 2017 et a permis une distribution en conséquence du niveau de dividendes. Ce changement de méthode n’est même pas explicité dans le rapport annuel d’ATB.

Cela traduit-il une vision très court-termiste ?

Il est certain que sur les trois premiers exercices, les nouveaux actionnaires n’ont fait que chercher à rapatrier du résultat au détriment d’une vraie politique de développement de l’aéroport et du territoire toulousain.

Propos recueillis par Johanna Decorse

Sur la photo : Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne, critique la façon dont l’aéroport Toulouse-Blagnac a été privatisé par l’Etat. Crédits : DR