Le carnet de vol qui répertorie les trajets effectués de 1923 à 1925 et les conditions de vol d’un appareil Bréguet-Lattorpedo de la Compagnie Latécoère, portant les signatures de trente-trois pilotes dont Mermoz, Reine, Joly, Gorce, Dubourdieu ; des cartes postales en noir et blanc avec des séries consacrées à Louis Blériot et ses essais de vols signées ou dédicacés ; des photographies signées des pilotes ou encore des aquarelles retraçant l’histoire des débuts de l’aviation.

En tout, pas moins de 200 documents consacrés aux pionniers de l’aviation réunis par le collectionneur Pierre Saulgrain, répartis en quatre-vingt-dix lots, sont vendus aux enchères par Ivoire Toulouse vendredi 9 février, à 14h30, 14, rue du Rempart Saint-Etienne, 31000 Toulouse.