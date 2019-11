A Toulouse, Apave choisit Borderouge pour son siège social régional

Le groupe indépendant, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises et des collectivités dans la maîtrise des risques techniques humains et environnementaux, a rassemblé ses équipes toulousaines dans un siège social régional de 4000 m² flambant neuf situé dans le quartier Borderouge de Toulouse.

Apave compte 170 sites de formation en France et à l’international et 11.000 collaborateurs, dont 250 personnes à Borderouge. L’ensemble immobilier a été réalisé par le promoteur Kaufman & Broad et conçu par l’agence Taillandier Architectes Associés.

B.G.