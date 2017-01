Aéronautique. ATR connaît une année 2016 soutenue, mais en deçà de ses prévisions

Le constructeur d’avions régionaux ATR a enregistré un chiffre d’affaires et de livraisons toujours soutenu en 2016, confortant sa position de leader parmi les constructeurs d’avions régionaux. « Les ATR-600 sont arrivés en tête de toutes les ventes d’avions régionaux de l’année, avec trente six commandes d’appareils », affirme l’avionneur dans un communiqué. Il revendique ainsi une part de marché de plus de 35% sur le segment des avions de 50 à 90 places.

Bien qu’en baisse par rapport à 2015, son chiffre d’affaires a également atteint son deuxième score le plus élevé (1,8 milliard de dollars l’an dernier contre 2 milliards en 2015), et son troisième plus haut niveau de livraison (80 appareils livrés). Le prévisionnel, de 2 milliards de dollars, n’a pas été atteint.

Son carnet de commandes assure à ATR trois années pleines de production, même si l’avionneur, basé à Toulouse Blagnac, doit faire face à la crise économique qui touche le Brésil et l’Asie, principaux clients du constructeur toulousain. Il doit aussi faire avec une concurrence exacerbée par la baisse des prix du pétrole.

En 2016, ATR a signé de nouveaux contrats en Argentine (Avian Lineas Aéreas), consolidé ses positions en Espagne (Binter) et au Mexique (Aeromar) et obtenu des contrats avec la Papouasie Nouvelle-Guinée (PNG Air) et le Brésil (Azul Linhas Aéreas).