Aéronautique. ATR crée une unité spécifique dédiée au leasing

ATR a créé un département intégrant les activités de leasing, de gestion d’actifs et de fret, chargé de gérer les transactions avec les professionnels du leasing et d’aider les loueurs à placer des appareils ATR neufs ou d’occasion. Ce département centralisera, au sein d’ATR, les différentes opérations liées au leasing, à la gestion d’actifs et au fret (définition et développement de solutions, établissement de devis).

L’objectif pour le constructeur aéronautique basé à Toulouse Blagnac est de renforcer la coopération avec les loueurs pour la rendre plus efficace. Selon Christian Scherer, président exécutif d’ATR, « nous avons le sentiment qu’une collaboration plus étroite avec les principales sociétés de leasing nous permettra de proposer des solutions intéressantes (…) Les loueurs sont des partenaires précieux qui ont besoin d’un canal d’échange spécifique et dédié avec ATR. »

ATR a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars l’an dernier et a livré quatre vingts appareils. Son carnet de commande est d’environ trois ans.