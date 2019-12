AZF. Grande Paroisse et le directeur de l’usine définitivement condamnés

Dix-huit ans après l’explosion de l’usine AZF qui a fait trente-et-un morts et des milliers de blessés le 21 septembre 2001 à Toulouse, la cour de cassation a tranché. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français a rejeté ce mardi 17 décembre le pourvoi formé par la société Grande Paroisse et Serge Biechlin après leur condamnation en octobre 2017 par la cour d’appel de Paris.

A l’issue de ce troisième procès qui avait duré 53 jours, réuni près de 2700 parties civiles, 187 témoins et plus de 40 avocats, les juges de la cour d’appel avaient validé les expertises judiciaires privilégiant la thèse de l’accident chimique et condamné l’ancien directeur du site pour « homicides involontaires et blessures involontaires » à quinze mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende. Grande Paroisse, filiale de Total, avait pour sa part écopé de 225.000 euros d’amende.

« Des victimes non reconnues »

« C’est une grande victoire pour les victimes qui craignaient un quatrième procès. Dix-huit ans pour en arriver à cette décision, c’est quand même une honte. Et je reste en colère face à Total qui se pavane en disant que toutes les victimes ont été indemnisées. Or, beaucoup de victimes ne sont pas toujours pas reconnues et donc pas indemnisées. Notre combat continue », explique Pauline Miranda, présidente de l’Association des sinistrés du 21 septembre.

Me Stella Bisseuil, engagée depuis dix-huit ans auprès de l’association des Familles endeuillées et des victimes de la catastrophe, s’est dite « très satisfaite et soulagée » de cette décision définitive, au moins en droit français. « La dernière page du livre judiciaire de l’affaire AZF est enfin tournée. La cause de l’explosion, un accident chimique dû à des négligences dans le circuit des déchets, est définitivement jugée », souligne l’avocate toulousaine.

« Pas de preuve » pour la défense

Pour Me Daniel Soulez-Larivière, conseil de Grande Paroisse et de Serge Biechlin il n’y a eu qu’« une seule bonne décision » tout au long de cette procédure, celle du tribunal correctionnel de Toulouse, qui en première instance, en novembre 2009, avait prononcé la relaxe des deux prévenus. A l’époque, le tribunal avait justifié sa décision par le lien de causalité « incertain » entre « la faute organisationnelle » au sein de l’usine et « les dommages » de l’explosion.

Le parquet ayant fait appel du jugement de 2009, l’affaire avait été renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse qui en septembre 2012 avait condamné Grande Paroisse à 225.000 euros d’amende et son directeur, à trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, et 45.000 euros d’amende. Les liens entre une magistrate et une association de la partie civile ayant été mis au jour, la défense de Total avait obtenu en cassation l’annulation de la décision d’où le troisième procès de 2017.

« Aujourd’hui encore, on a la preuve de rien du tout. La page n’est pas tournée. Mes clients ont six mois pour saisir la cour européenne des droits de l’Homme. La décision leur appartient. Mais si la France était condamnée, une juridiction devra rejugée l’affaire », précise Me Soulez-Larivière.

Les associations de victimes tempèrent cette nouvelle menace brandie par la défense. « Total qui tout au long de cette procédure a montré qu’elle avait plus de moyens que la justice elle-même, devra démontrer que l’État français ne lui a pas garanti un procès équitable », précise Me Bisseuil. « Je n’ai aucune crainte à ce sujet ».

Johanna Decorse

Sur la photo : une stèle commémorative a été installée sur le site en 2015. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco