AZF : la tenue du troisième procès soulève (encore) doutes et interrogations

Le troisième procès AZF devant la cour d’appel de Paris débute mardi 24 janvier. Comme ceux de 2009 et 2012, ce troisième épisode judiciaire va durer quatre mois, à raison de trois jours d’audience par semaine, et permettre à la cour d’entendre les 187 témoins et des dizaines d’experts : Serge Biechlin, le directeur de l’usine au moment de la catastrophe le 21 septembre 2001, sera sur le banc des prévenus.

La société Grande Paroisse, propriétaire du site et filiale du groupe Total, sera également citée. « Je serais étonné qu’on ait des éléments nouveaux, quinze ans après. Cela va être une copie conforme des deux procès précédents », juge Gérard Ratier, président de l ’association des familles endeuillées. « La mémoire a été défaillante en 2009, elle l’a été encore plus en 2012, qu’est ce que vous voulez que ça donne en 2017 ? ».

187 témoins et 2700 parties civiles

Seize ans après la pire catastrophe industrielle de la France d’après-guerre, qui a fait 31 morts, des milliers de blessés et causé des millions d’euros de dégâts, la justice devra entendre 187 témoins. « On espère avoir un tribunal un peu plus exigeant », attend Jacques Mignard, porte-parole des anciens salariés du site, qui ne croit pas à la thèse de l’accident.

Les études sismiques, la théorie des « deux explosions » ou le survol de la zone par un hélicoptère font encore partie des pistes qu’ils souhaitent voir abordées par la justice. Me Soulez-Larivière, l’un des douze avocats de la défense, plaide la relaxe des prévenus. Il affirme que la thèse de l’accident chimique n’a pas été démontrée et que l’hypothèse de l’attentat devrait être explorée.

Le lieu du procès divise

Le lieu de la tenue des débats à Paris, et non pas à Toulouse comme les deux premiers procès en 2009 et 2012, divise également les différents protagonistes de cet épineux dossier. « L’explosion a eu lieu à Toulouse et non pas à Paris », s’insurge Guy Fourest, ex-président du comité de défense des victimes d’AZF aujourd’hui dissous.

Sentiment partagé par Gérard Ratier qui regrette déjà le gaspillage de temps et d’argent dans ce dossier. « Si cela n’avait pas été Total, il y a longtemps que cette affaire aurait été jugée ». Seul Jacques Mignard trouve un écho favorable à la tenue des débats à la Capitale : « L ’éloignement de Toulouse et de certains côtés nauséabonds est une bonne chose, cela sera de nature à apaiser les débats ». Verdict dans quelques mois.

Philippe Font

Sur la photo : Contrairement aux deux premiers procès AZF en 2009 et 2012 qui se sont déroulés à Toulouse, ici salle Mermoz, le troisième épisode judiciaire se tiendra à Paris. Crédits : DR