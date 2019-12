Dans le cadre de la Cop 25 , le collectif Act for Climate Toulouse propose cinq jours d’événements pour mieux comprendre les enjeux de cette manifestation qui se déroule à Madrid sous la présidence du gouvernement du Chili.

« Cinq jours pour analyser les impacts du dérèglement climatique sur notre territoire, en apprécier les risques et les opportunités et découvrir des initiatives et des solutions locales porteuses d’espoir. Un contenu objectif et vulgarisé par des experts, sur des formats sérieux et ludiques, pour nous aider à monter en compétence et nous accompagner dans le passage à l’action ».

Organisé à Toulouse, Act for Climate s’adresse aux professionnels, décideurs associatifs, économiques, politiques, influenceurs, enseignants, étudiants… Bref, « tout acteur ou relais déjà sensible à la question climatique, qui a envie d’étoffer sa connaissance pour mieux comprendre afin de mieux agir et de mieux transmettre ». Plusieurs tables rondes sont programmées sur les thèmes « Bâtiment et climat », « Finance et climat », « enseignement et climat », « Mobilité et climat », etc.

Ce collectif est composé de plusieurs bénévoles et partenaires parmi lesquels Icom 21, Autantyk, la fondation Oïkos, La Mêlée Numérique, le CJD ou encore le Medef 31.

Act For Climate, du 9 au 13 décembre au LabOïkos à Toulouse. Renseignements sur le site des organisateurs