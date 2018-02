Toulouse. Un chiffre d’affaires 2017 en légère hausse pour Actia Group

Le groupe Actia affiche des résultats positifs en 2017. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’établit à 118,1 millions d’euros (+ 2,3% par rapport à 2016), alors que le volume annuel est de 436,1 millions d’euros (+1%). Ce qui permet à Actia de se maintenir autour de son niveau record de 2016. Sur ces trois derniers mois de l’année 2017, les ventes des filiales à l’étranger enregistrent une baisse de 8,6% avec 65 millions d’euros générés. Ce résultat est compensé selon la direction par le chiffre d’affaires des sociétés françaises, en hausse de 19,6% à 53,1 millions d’euros. pour l’année 2017.

Dans ;la répartition des activités, le secteur de l’automotive génère 89% du chiffre d’affaires trimestriel du groupe. Il est en retrait de 0,5%, en raison d’une baisse des ventes des boitiers télématiques. Concernant le marché du contrôle technique et des équipements de garage, le bon niveau d’activité du quatrième trimestre a permis de rattraper une partie du retard, même si le résultat ne permet pas d’atteindre le niveau record de 2016. Enfin, l’activité véhicules électrique reste en deçà des attentes, notamment sur les véhicules légers, en raison des coûts élevés des batteries. Le groupe Actia table sur de nouvelles opportunités au cours des prochains mois dans les véhicules spéciaux et le transport urbain.

Enfin l’activité télécommunications représente 10,9% du chiffre d’affaires trimestriel (+31,9%) et son développement est de plus en plus lié à la synergie technologique avec les activités Automotive qui se traduisent par les relations étroites entre mobilité et connectivité dans les transports (ferroviaire et aérien) et l’énergie. L’année 2017 a vu notamment une croissance significative (+11,2%) du secteur ferroviaire.