Administration judiciaire. Ajilink signe un nouvel associé à Toulouse

Le groupement d’administrateurs judiciaires Ajilink annonce l’arrivée à son board de deux nouveaux associés : Alexandre Bonetto en région Paca, et Sébastien Vigreux, installé à Toulouse et dont le cabinet rayonne sur Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Le réseau compte désormais huit associés, quarante-cinq collaborateurs et treize sites en France, de Boulogne-sur-Mer à Paris en passant par Toulouse et Aix-en-Provence. Les administrateurs judiciaires accompagnent les chefs d’entreprises face aux difficultés économiques, financières ou sociales, dans le cadre de procédures amiables confidentielles ou de procédures collectives.