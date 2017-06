Aéronautique. Bilan constrasté pour les entreprises toulousaines au Bourget

Avec 150 milliards de dollars de contrats signés en global, contre 130 milliards il y a deux ans, le bilan du salon du Bourget 2017 s’avère plus positif que prévu. Les deux géants du secteur Airbus et Boeing qui se sont livrés encore cette année une guerre sans merci pour imposer leur leadership, ont enregistré 114 milliards de dollars de commandes. Mais cette fois, le constructeur américain a largement devancé son rival européen avec 74,8 milliards de dollars de commandes contre 39,7 pour la société basée à Toulouse Blagnac.

Ainsi, l’A380, dont une nouvelle version avec des winglets, ces ailettes recourbées en bout d’ailes pour diminuer d’environ 4% supplémentaires la consommation de carburant, a été présentée la veille du salon, mais il n’a reçu aucune commande. Cela fait maintenant dix-huit mois qu’aucun nouveau client ne s’est manifesté pour le super-jumbo d’Airbus. La prédiction de John Leahy, directeur commercial d’Airbus qui, quelques jours avant le début du salon, avait misé sur une édition 2017 du salon international « très ralentie pour les commandes d’Airbus, comme pour l’ensemble de l’industrie » était donc juste.

Les bons chiffres d’ATR

Pour autant, Boeing et les autres acteurs du salon, motoristes et autres constructeurs, ont à leur niveau tiré leur épingle du jeu. Ainsi CFM International, la filiale moteurs d’avions de General Electric et de Safran, a enregistré 1658 commandes de moteurs Leap et CFM56, pour un montant de 27,3 milliards de dollars. Un autre acteur toulousain peut lui aussi dresser un bilan positif de cette semaine : le salon du Bourget a été l’occasion pour ATR d’annoncer la vente d’ATR 42-600 et ATR 72-600 sur de nouveaux marchés que sont la Chine et l’Afrique. A cela s’ajoute cinq accords commerciaux supplémentaires avec la compagnie suédoise BRA et Air Tahiti, fidèle client d’ATR depuis trente ans.

Conclusion : L’avionneur toulousain a enregistré la commande de 89 appareils depuis le début de l’année et a déjà atteint son objectif de prises commandes pour 2017. Le tout pour un montant de quelque 2,3 milliards de dollars. Le stock dans le carnet de commandes est estimé à 250 appareils. « Le nombre de ventes enregistré depuis le début de l’année confirme que les ATR constituent une évolution optimale pour permettre aux compagnies aériennes d’ouvrir de nouvelles liaisons avec les coûts d’exploitation les plus bas », se félicite Christian Scherer, président exécutif d’ATR.

Philippe Font

Sur la photo : Le constructeur toulousain ATR a fini de remplir son carnet de commandes à l’occasion du salon du Bourget. Crédits : DR