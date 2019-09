Airbus est durement touché par des informations de la presse américaine ce lundi 16 septembre. En effet, coté Bourse, le titre de l’avionneur basé à Blagnac est en net repli depuis que plusieurs médias suggèrent que l’administration Trump pourrait décider d’imposer des tarifs douaniers à hauteur de 100% sur les avions Airbus ainsi que sur les équipementiers aéronautiques. Ce lundi, Dassault Aviation et Safran sont aussi en recul sur les marchés. A l’origine de cette supposition, une décision de l’Organisation mondiale du commerce dans un dossier qui oppose de longue date l’Union Européenne et les Etats-Unis et, en filigrane, Airbus à Boeing : les subventions accordées à Airbus.

En effet, les États-Unis contestent les aides européennes en faveur de l’avionneur, les jugeant illégales au regard des règles de l’Organisation mondiale du commerce. Avec ce verdict, tout juste rendu mais non public, les États-Unis pourraient être en droit d’infliger des droits de douane supplémentaires à l’Union européenne, en rétorsion aux subventions illégales accordées à Airbus. L’information est rapportée par le site internet américain Politico, qui cite un document confidentiel transmis à Bruxelles et à Washington et confirmé par plusieurs sources.

Réaction d’Airbus : « un tel combat n’est pas sans risques »

A Blagnac, la direction d’Airbus rappelle que « la décision de l’OMC n’est ni publique, ni autorisée ». « Nous ne commentons pas les rumeurs sur un rapport qui n’est pas public ». Néanmoins, l’avionneur indique que « l’aviation est une industrie mondiale, aucun avion ne vient d’un seul pays ou d’une seule zone » et que de ce fait « personne ne gagnera, c’est un perdant-perdant pour l’ensemble de l’industrie si nous passons aux tarifs douaniers ». Airbus assure également que le groupe « a mis en conformité les subventions passées avec les règles de l’OMC », avant de prévenir : « un tel combat n’est pas sans risques pour l’ensemble de l’industrie aéronautique des deux côtés de l’Atlantique ».

A noter que l’Union Européenne a, elle aussi, déposé plainte concernant des subventions supposées illégales reçues par Boeing aux Etats-Unis. Selon Politico, l’OMC pourrait rendre sa décision au printemps 2020. Chez Airbus, le service communication confirme que « la décision contraire de l’OMC contre les États-Unis et Boeing suivra, ce qui permettra probablement à l’UE d’imposer des tarifs encore plus élevés sur les marchandises américaines. Boeing sera beaucoup plus durement touchée car ses subventions continuent de créer d’énormes dommages sur le marché - estimés par l’UE à environ 12 milliards de dollars par an ».

L’avionneur européen conclu que seule « une solution négociée est le véritable moyen de résoudre ce différend complexe ». A suivre.

Sophie Arutunian

Photo d’illustration. Crédits : SR - Airbus