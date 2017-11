Aéronautique. FedEx commande trente ATR

FedEx Express et ATR ont signé un important contrat prévoyant la commande ferme de trente appareils ATR 72-600, assortie de vingt appareils en option. Le montant de la transaction est estimé à 1,12 milliard d’euros. Ces avions seront les premiers ATR à sortir directement des usines en configuration cargo. Baptisée ATR 72-600F, cette nouvelle version de l’appareil dispose d’un tout nouveau fuselage sans fenêtres et est équipée d’une grande porte cargo (LCD) avant et d’une porte cargo arrière.

Les livraisons des ATR 72-600F à FedEx Express devraient débuter en 2020. Ils

seront les premiers ATR 72-600 à être exploités en configuration cargo et les premiers aussi à être équipés d’une grande porte cargo. L’ATR 72-600F est modulable et peut être configuré pour le transport de fret, pouvant accepter à la fois les marchandises en vrac et les unités de chargement (UC). Pour FedEx, l’acquisition de ces appareils lui permettra de mieux desservir les marchés intermédiaires.