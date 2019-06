Aéronautique. L’avion plus vert d’ATR pointe son nez au Bourget

Moins polluant, moins bruyant, moins lourd. Et surtout toujours plus sûr et plus confortable pour les passagers, au centre de toutes les attentions… Telles sont les promesses des constructeurs, notamment celles d’ATR. Alors que le salon du Bourget ouvre ses portes ce lundi 17 juin aux professionnels avant d’accueillir le grand public à partir de vendredi, le constructeur effectue un tour de piste avec un ATR 72-600 afin de présenter ses différentes innovations.

Cet avion « dispose d’un solide avantage sur le plan environnemental puisqu’il produit 40 % de CO2 de moins par trajet que les jets régionaux, permettant une économie de 4 000 tonnes de CO2 par avion et par an », précise Zuyana Hrnkova, chargée du marketing. La raison ? La turbopropulsion. Le moteur à hélices accélère l’air et utilise moins d’énergie à altitude et vitesse moyennes.

Autre performance de cet appareil : sa capacité à s’adapter aux pistes courtes (moins de 1000 mètres), non goudronnées et étroites. Enfin, le constructeur franco-italien profite de la grand-messe de l’aéronautique pour présenter son système de vision augmentée ClearVision. Avec des lunettes reliées à des capteurs multispectraux placés dans le nez de l’avion, le pilote en approche finale est capable d’atterrir alors que la vue est masquée par le brouillard ou des nuages. ATR compte déjà un premier client : Aurigny, la compagnie aérienne basée à Guernesey.

quatre-vingt avions par an

Si cette co-entreprise d’Airbus et de Leonardo insiste tant sur les caractéristiques de ce turbopropulsé d’une capacité de soixante douze à soixante dix-huit sièges, c’est qu’il est son fleuron, commercialisé depuis trente ans. D’ailleurs, pour les trois années à venir, le carnet de commandes est rempli à 90% par ce produit phare. Les 10% restants sont dévolus à l’autre modèle de la famille ATR, une version de taille plus réduite : le modèle 42 allant de quarante-deux à quarante-huit sièges.

ATR enregistre un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2018 et emploie 1400 personnes, dont 1000 personnes à Toulouse sur trois sites : la chaîne d’assemblage à Saint-Martin-du-Touch, le siège du groupe à Blagnac et la maintenance à Francazal.

Avec une cadence de production stable de quatre-vingt avions par an, ATR compte comme premier client la zone Asie-Pacifique suivie de l’Europe.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Un technicien travaille sur le nez d’un ATR 72. Photo Rémy Gabalda - ToulÉco