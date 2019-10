Aéronautique. Les fabrications additives s’additionnent pour mieux convaincre les industriels

« La fabrication additive prend de plus en plus d’importance. Cette technologie va changer la donne en matière de digital design et de fabrication », assure Yann Barbaux, président d’Aerospace Valley, qui accueillait dans ses locaux les représentants des six plateformes* de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie appelées à se regrouper. Convaincu de l’importance de fédérer les forces pour couvrir l’ensemble des besoins et faciliter l’accès à cette technologie dans le secteur aéronautique et spatial, le pôle de compétitivité a signé mardi 15 octobre la convention AddimAlliance.

« Cela répond à une urgence à se positionner face à la concurrence mondiale, notamment la Chine », poursuit Yann Barbaux. En atteignant une taille critique, AddimAlliance cherche par ailleurs à gagner en visibilité pour répondre à des appels à projet européen par exemple. « À terme, l’idée est aussi de se rapprocher d’une plateforme comme Additive Valley au Pays basque espagnol », ajoute-t-il.

Pour le président du pôle, le territoire possède les compétences couvrant l’ensemble de la chaîne en matière de fabrication additive métallique, depuis la conception jusqu’à la fabrication, et ce autour de trois technologies différentes (SLM [1], EBM [2], DED [3]). Avec AddimAlliance, « l’idée est de créer un pôle majeur de la recherche, de la formation et du transfert industriel au niveau français et européen », développe Serge Angevin, directeur délégué à l’accompagnement des entreprises et à l’industrie, détaché de Stelia Aerospace. Face aux difficultés à déployer cette technologie auprès des bureaux d’études, Aerospace Valley souhaite ainsi faciliter l’acculturation des industriels et des futurs ingénieurs.

Ouvrir des marchés aux entreprises régionales

Le rapprochement de ces six structures, entre lesquelles il existait déjà des coopérations, permet de proposer une offre de services et de compétence globale aux industriels tout en optimisant les moyens. On compte en effet plus de 100 enseignants chercheurs dont 33 doctorants et post-doctorants qui s’intéressent aujourd’hui à cette technologie dans le Grand Sud-Ouest. « Nous sommes positionnés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, autant sur la recherche amont que sur le développement technologique », insiste Max Rigal, consultant indépendant qui a œuvré à ce rapprochement avec Serge Angevin.

Le directeur délégué à l’accompagnement des entreprises et à l’industrie souligne ainsi l’importance de cette opération « pour ouvrir des marchés à de nombreuses sociétés qui maîtrisent cette technologie mais ne peuvent aujourd’hui pas aller au-delà des prototypes, faute de débouchés dans l’industrie ». Des pièces comme l’injecteur du moteur Leap de Safran ou les injecteurs de moteurs d’hélicoptères sont d’ores et déjà produites via la fabrication additive mais il reste encore beaucoup de verrous « technologiques et psychologiques » à faire sauter dans le secteur de l’aérospatial, même si cette méthode de production a tout pour séduire d’autres marchés.

Paul Périé

Sur la photo : La machine de dépôt de poudre Modulo 400 de chez BeAM (fabricant français de machines de fabrication additive) installée sur la plateforme Fabrication Additive métal de l’IRT Saint-Exupéry à Toulouse. Crédits : IRT Saint-Exupéry.

*AddimAdour et FuturProd en Nouvelle-Aquitaine, l’Institut Clément Ader, Pro3D, CEF3D, et l’IRT Saint-Exupéry en Occitanie.